(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ebitda rettificato in aumento del 40% per il gruppo energetico Eon nel primo, a 5,7 miliardi di euro (primo2022 a 4,1 miliardi) grazie alla performance dei segmenti Energy network e ...

Utili Eon volano a +63% nel semestre; guidance al rialzo Agenzia ANSA

