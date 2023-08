Uscite bloccate | ma Carli è pronto a rompere gli indugi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl quadro della situazione è sempre lo stesso. Marcellose n’è fatto una ragione e apparea dare una scossa al mercato della Strega, consapevole di non poter arrivare a fine mese senza aver mosso le proprie pedine. Ci sono esigenze tecniche da colmare e richieste di Andreoletti da soddisfare per non farsi trovare impreparati all’appuntamento del 3 settembre con la Turris, quando il calciomercato sarà ormai storia. Il direttore tecnico del Benevento, allora, èad affondare il colpo sugli obiettivi individuati insieme al tecnico e al braccio destro Innocenti. Sulla lista del dirigente giallorosso, tra le priorità, ci sarebbe quella di ingaggiare un attaccante di livello per la categoria. Le trattative sarebbero già partite e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità sul fronte ...

