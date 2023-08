USA | sondaggi elezioni 2024 | gli ultimi dati parlano chiaro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) USA,presidenziali in vista delledel prossimo anno: sono stati diramati glichefin troppo. Gliaggiornamenti in merito Nonostante manchi poco più di un anno al grande appuntamento che vedranno, ancora una volta, protagonisti gli Stati Uniti D’America si parla dellepresidenziali del. Un appuntamento a cui nessuno intende mancare. Non è affatto un mistero che Joe Biden voglia mantenere salda la sua posizione. Così come non lo è il fatto che il suo acerrimo nemico, Donald Trump, sta facendo di tutto per riprendersi il suo posto e recarsi nuovamente alla Casa Bianca. Nonostante le tantissime polemiche che si stanno creando attorno a lui per i noti episodi di cronaca che ...

...Meloni in senso anti -e anti Nato, dovrebbe partire in autunno, e secondo una rilevazione di NotoSondaggi potrebbe occupare uno spazio potenziale del 10%. Personalmente penso che isu ...Donald Trump: 'Grandi' 'Grandiappena usciti. Guido di 40, 50 e persino 60 punti in Iowa, New Hampshire e in South Carolina'. Lo scrive Donald Trump sulla sua piattaforma social, ...Per ora solo otto dei dodici aspiranti alla presidenza hanno raggiunto i numeri necessari a partecipare: ovvero hanno ottenuto l'1 per cento di gradimento in almeno trenazionali, e ...

Usa 2024, i sondaggi sui giovani spaventano i Democratici AGI - Agenzia Italia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Usa 2024, cresce il distacco fra Trump e DeSantis secondo gli ultimi sondaggi ...Secondo il sondaggio co/efficient per il Daily Mail il tycoon guida con il 55 per cento dei consensi tra gli elettori repubblicani ...