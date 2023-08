Usa | scuole Florida vietano Romeo e Giulietta | parla di sesso

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Washington, 9 ago. (Adnkronos) – Le autorità scolastiche della contea di Hillsborough, in, hanno vietato la lettura integrale di "", "Amleto" e "Macbeth" a causa del contenuto sessuale dei testi teatrali di Shakespeare. Secondo le autorità, riferiscono i media americani, il provvedimento censorio è necessario per evitare di violare il "Parental rights in education act", la legge firmata dal governatore dellaRon De Santis che vieta discussioni di natura sessuale in classe. Se un insegnante non seguirà le nuove linee guida, potrebbe essere denunciato dai genitori o essere oggetto di un provvedimento disciplinare, spiegano le autorità scolastiche.