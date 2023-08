(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Unper tentare dil'esito del, con la nomina di falsi grandi elettoriiani, ben sapendo che alla fine la mossa sarebbe stata bocciata dalla Corte Suprema. E' quello che emerge da un memo interno della campagna elettorale di, datato 6 dicembre, pubblicato oggi dal New York Times. Redatto da Kenneth Chesebro, uno degli avvocati che nell'incriminazione di Donaldvengono indicati come i 'cospiratori' che hanno partecipato ed aiutato il complotto di cui è accusato l'ex presidente, il memo dettaglia come nominare grandi elettoriiani, negli Stati dove invece aveva vinto Joe Biden, con l'intenzione di mandarli nelle riunioni con cui tutti gli Stati hanno ratificato i ...

Usa, Nyt: "Il piano segreto del team Trump per rovesciare voto 2020" Adnkronos

Washington, 9 ago. (Adnkronos) – Un piano segreto per tentare di rovesciare l'esito del 2020, con la nomina di falsi grandi elettori trumpiani, ben sapendo che alla fine la mossa sarebbe stata bocciat ...