Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare uninvio di armi all'Ucraina per portare avanti la sua controffensiva entro la fine di questa settimana. Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby,

Usa, nuovo invio di armi all'Ucraina questa settimana Tiscali Notizie

Le notizie sul conflitto in Ucraina di mercoledì 9 agosto, in diretta. Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo invio di armi all'Ucraina per portare avanti la sua controffensiva entro la ...