Urso fa lo scaricabarile con Stellantis. Forse la trattativa parte a settembre

... con l'intero comparto che ha deciso di scioperare dopo lo "" che il governo stava ... È stato lo stessoa proporre la modifica al tavolo con i benzinai, indicando un minimo di 200 euro ...... ha osservato il ministro Adolfoal termine dell'incontro con le sigle sindacali. Intanto prosegue il braccio di ferro tra le parti sullo "" relativo all'aumento dei prezzi del ...... Giancarlo Giorgetti , quello delle Imprese e Made in Italy, Adolfo, e il sottosegretario ... " Non c'è alcuna volontà di fare" aveva detto la premier, sottolineando l'apertura ai ...

Urso fa lo scaricabarile con Stellantis. Forse la trattativa parte a ... Il Manifesto

Nulla di nuovo per il governo, anche sul fronte del caro benzina. Se i prezzi sono tornati a livelli record, secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, non è per la mancata ...(Lavoro) Tavolo all'ex Mise. Il ministro alla Cgil: non vi vogliono. L'azienda (stizzita) costretta a precisare: non è vero ma non adesso. Di Massimo Franchi ...