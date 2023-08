Uomini e Donne | Nicole Santinelli ‘rinnega’ Carlo Alberto Mancini | “Tornando indietro farei una scelta diversa | ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 9 agosto 2023)è tornata a parlare del suo percorso a, terminato con ladial suo fianco. Una sorpresa per la maggior parte dei telespettatori che davano per scontata la preferenza di lei per Andrea Foriglio, l’altro pretendente.sono usciti, dunque, mano nella mano, dal dating show di Maria de Filippi. A Verissimo, avevano confermato il sentimento, parlato di progetti importanti e avevano fatto grandi dichiarazioni d’amore reciproche. Poi, improvvisamente, la notizia della rottura tra i due. Nelle settimane successive alla loro separazione, si sono susseguiti una serie di botta risposta, insomma, uno scambio di accuse più o meno ...