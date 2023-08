Uomini e Donne | Gianni Sperti non è stato riconfermato? Lui insinua il dubbio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In un momento storico in cui di incertezze ce ne sono davvero tante, specie nel mondo dello spettacolo, a temere per la sua posizione è anche. Lo storico opinionista diha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha svelato di non sapere se sarànello staff del dating show di Maria De Filippi oppure no. Questa notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno, dato che durante l'ultima puntata della stagione la conduttrice confermò la presenza sia disia di Tina. Ebbene, in questi mesi le cose potrebbero essere cambiate, e a temere che qualcosa vada storto è il diretto interessato.dubbi circa la sua permanenza ae ...

Us Open sempre più ricco , anche per delebrare una ricorrenza importante, quella del 50° anniversario della parità dei premi tra. Ma l'edizione che scatta lunedì 28 agosto (la settimana precedente è invece riservata alle qualificazioni) presenta diverse altre novità, come nuovi spazi per giocatori e pubblico. ...Ed è sempre aperto per il ponte di Ferragosto anche il Lapidario romano, che non ha mai chiuso, dove i visitatori possono trovare il nuovo percorso sonoro che dà voce allee aglivissuti ...Per di più, uno scarto retributivo consistente si manifesta tra lee gligiovani lavoratori, con un divario che si amplia nel tempo". La dimostrazione, in sostanza, di come il modello ...

Uomini e Donne, un’iconica ex dama contro Giorgio Manetti: “Tina Cipollari trash Anche lui ha fatto i ... Isa e Chia

Us Open sempre più ricco , anche per delebrare una ricorrenza importante, quella del 50° anniversario della parità dei premi tra uomini e donne. Ma ...I naufragi nel Mare Nostrum si susseguono. Mentre i superstiti che sbarcano in Italia vengono rinchiusi negli hotspot, come quello di Lampedusa. Il governo, ...