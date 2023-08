Unghie | la figlia di Michelle Hunziker opta per i colori neon

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Smalto verde fluo, Aurora Ramazzotti ci insegna come sfoggiarlo al meglio. Estate 2023, Aurora Ramazzotti ci insegna come sfoggiare lo smalto verde fluo su Donne Magazine.

...CALDO - Il fatto è che Ilary Blasi sta decisamente ricaricando le batterie e affilando le... Ilary Blasi con laIsabel e il fidanzato Bastian Muller… che ormai è uno di famiglia - ...Foto IPA Per ladi Eros Ramazzotti questa nuance neon si porta a tutta unghia in texture lucida . La lunghezza è rigorosamente media e lesono a mandorla.PE 2023: colori e nail ......è che i due non abbiano raccontato tutto quello a loro conoscenza sulla scomparsa della. Il ... e dalla fidanzata di quest'ultimo, Katherine Alvarez , 'che lo aveva graffiato con lesul ...

Aurora Ramazzotti, lo smalto estivo è verde fluo Io Donna

Le unghie al naturale si riconfermano, anche per l'estate, tendenza principale del 2023. Scelta da da tantissime celeb, questa manicure si può declinare in varie shade in grado di conferire al look un ...i miei figli si sono davvero fatti avanti per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto tutta la differenza”. Nella foto con la mamma, Lourdes ha scelto un look total black ...