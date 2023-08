Una dieta per prevenire le malattie cardiovascolari e per salvare il pianeta

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Life&People.it Un regime alimentare corretto peri problemi. In occasione del XLIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana, ovvero la SINU, ha ricevuto un riscontro molto positivo unaper il cuore, efficace anche per l’impatto ambientale in quanto in grado di ridurre del 48,6% le emissioni di gas serra. Una ricerca dunque rivoluzionaria su nutrizione, diabete e metabolismo dell’Università Federico II di Napoli in stretta collaborazione con altri ricercatori del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Più frutta e verdura nel piano alimentare La– che ha vinto anche il Premio Barba 2023 come migliore ricerca scientifica condotta nel campo ...

... la melanina, esistono ancheserie di integratori a base di beta carotene, aminoacidi e ... pomodori, albicocche, melone, verdure a foglie verdi che quindi dovrebbero far parte della nostra...detox in estate Il corpo umano è comemacchina, con all'interno organi e sistemi importanti, che lavorano in sinergia per mantenerlo sano e in vita. Come è fondamentale revisionare, di ...Pressoterapia per braccia Pressoterapia per braccia: benefici Pressoterapia per braccia: offerte Amazon Le braccia sono un arto superiore che, in seguito a, può apparire flaccido e gonfio o molle. Per migliorare l'aspetto di questa zona del corpo, la pressoterapia per braccia è un trattamento da applicare per ottenere benefici e risultati. ...

La dieta funzionale rigenerativa per la longevità Vanity Fair Italia

La dieta detox in estate depura e purifica l'organismo, ma aiuta anche a mantenersi in forma. Vediamo come funziona.Sono le nostre abitudini quotidiane (più che i geni ereditari) a stabilire quanto a lungo vivremo. E in salute. Lo dice l'epigenetica. Che ci svela le 5 chiavi per restare giovani. Dentro e fuori ...