Un pozzo di abati e di principi | il nuovo travolgente racconto di Mauro Cascio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per fortuna che esistono ancora autori come. «Undie di» è tra i libri più interessanti della stagione. Ogni cosa a suo posto, il già detto evitato e spiazzato. Lo stile è da giochi d’artificio ed è quello più di altro che ti inchioda. Ma c’è una trama, del materiale, che ti presenta un’urgenza. È un sos, un messaggio d’aiuto, in una contemporaneità che non ha guizzi, valori, dove tutto si sta appiattendo in un deserto di noia e di espressione. Undi, il libro Undie di, l’avvincente romanzo dipasseggia tra la macerie di quello che è stato, nella ...

Le relazioni internazionali nel XXI secolo", Giuseppe Conte scrittore per "La polvere del mondo", Mauro Cascio filosofo per 'Undie di principi", Malena attrice per "Pura. Il sesso come ...Spostiamoci allora, almeno idealmente, a Catania , dove è ambientato l'ultimo libro del filosofo hegeliano Mauro Cascio , Undie di Principi (Tipheret " GE Bonanno, 120 pagine, 11,40 ...

Un Pozzo di Abati e di Principi, l’ultimo romanzo del filosofo Mauro Cascio mischia Hegel e cultura pop Il Fatto Quotidiano

La prima edizione dell’evento culturale Il Libro Premio - Città di Manfredonia che si terrà martedì 8 agosto a partire dalle ore 20:30 a Piazzale Diomede a Manfredonia, nasce con l’obiettivo di dare m ...Cascio scrive non perché deve dire qualcosa, ma perché realmente ha qualcosa che vuole e sa raccontare, e lo fa con una coreografia che ricorda Fellini ...