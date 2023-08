"Un errore da bocciatura all'esame di economia". Giavazzi contro la tassa sugli extraprofitti delle banche

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’introduzione da parte del governo di unaha acceso il dibattito sia in ambito politico che in quello economico. A esprimersi sulla misura è oggi anche Francesco, esperto economista e consigliere economico del presidente del Consiglio nel governo Draghi. In un’intervista al Corriere della seracritica senza mezze misure la decisione dell’esecutivo, definendo “undaall’di” la manovra adottata. “Unasbagliata tecnicamente, perché distorce l’allocazione del credito, e dal punto di vista della comunicazione, poco rispettosa degli investitori internazionali, di cui abbiamo bisogno come il ...

'Un autogol', che colpisce solo parte dell'attività e non il guadagno totale e fa perdere credibilità al paese. L'economista, consigliere del governo Draghi, critica senza mezzi termini la manovra del ......

"Un autogol", che colpisce solo parte dell'attività e non il guadagno totale e fa perdere credibilità al paese. L'economista, consigliere del governo Draghi, critica senza mezzi termini la manovra del ...