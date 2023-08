Un cucchiaino di crema catalana? Ecco quanto costa | scontrino-truffa a Torino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Continua l'ondata di scontrini “anomali" in giro per l'Italia. Nelle ultime settimane sono saltate fuori diverse tariffe eccessive, legate a richieste di cortesia da parte dei turisti. Ad esempio a Como sono stati aggiunti due euro sulloper aver soddisfatto la richiesta di aver “diviso a metà” un toast. E ancora: in un'osteria di Finale Ligure un piattino vuoto è stato fatto pagare due euro. L'ultimo caso arriva dal Piemonte, dove dei turisti sono stati costretti a pagare 1,50 euro in più per avere due cucchiaini per assaggiare il dolce in un ristorante-pizzeria. Ovviamente taleha subito fatto il giro del web, dato che è il periodo in cui sta montando parecchia indignazione per i rincari e soprattutto per le aggiunte che prima mai nessuno si sarebbe aspettato di trovare. In pratica i turisti avevano preso una ...