Un altro domani | anticipazioni 10 agosto | verità sconvolgente per Tirso Julia lo allontana

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un10: puntata emozionante per, Elena e. Rivedremo anche Chloe e Ribero, che non stanno più insieme. Poi si parlerà di Linda innamorata di Faustino: si confronterà con Carmen e Francisco. Un10ha un bell’annuncio per Elena, ma poi Chloe edice ad Elena che ha finito di fare fisioterapia dopo l’incidente. Alla Prieto piacerebbe festeggiare con lui l’avvenimento e stare un po’ insieme, visto il rapporto che si è instaurato tra loro, ma per qualche motivo la cosa viene rimandata. Più tardi Chloe racconta al Noguera che Leo ha chiesto adi sposarlo ...