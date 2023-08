Ultime Notizie Serie A | Inter-Taremi | le parole di Pioli e la frenata De Ketelaere-Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, rallenta l’affare DeGli agenti del belga sparano alto per l’ingaggio. Milan, lediL’allenatore dei rossoneri ha parlato dopo la vittoria al Trofeo Silvio Berlusconi., la richiesta del Porto perI nerazzurri sondano il terreno per l’attaccante. Monza, infortunio per Bettella Il centrale è uscito in lacrime al 20esimo della sfida contro il Milan. Fiorentina, Nzola è arrivato a Firenze Nella giornata di mercoledì l’angolano effettuerà le visite mediche e poi metterà la firma sul contratto coi viola. Torino, ufficiale il ritorno di Vlasic I granata hanno ...