Ultime Notizie – Romelu Lukaku alla Juventus e Dusan Vlahovic al Chelsea | ultime news sullo scambio

(Di mercoledì 9 agosto 2023)al: lonon decolla secondo ledi calciomercato. Lachiede un conguaglio di 40 milioni oltre al cartellino del 30enne attaccante belga. Il, però, non intenderebbe superare la soglia di 20-25 milioni nell’affare che potrebbe portarea Londra. La distanza attualmente pare incolmabile e la trattativa frena in maniera decisa. Il, d’altra parte, potrebbe provare a cederein Arabia Saudita, dove il mercato chiude il 20 settembre. “è il centravanti della, poi ...

webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Armi a Russia, Gb sanziona aziende Turchia, Svizzera, Emirati Arabi Sky Tg24

La Lazio è a caccia di un nuovo secondo portiere. Maximiano ha le valigie pronte per andare all'Almeria e Lotito vuole far avere a Sarri subito il sostituto. L'obiettivo principale è Ronnow, dell'Unio ...Il Milan continua a puntellare la rosa, per Pioli manca ancora qualche pedina per riempire gli ultimi slot, proprio oggi però sembra più lontano un obiettivo seguito da tempo dalla dirigenza rossonera ...