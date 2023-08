Ultime Notizie Roma del 09-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 agosto 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio reddito di cittadinanza tassa sugli extraprofitti giustizia salario minimo Ecco i temi su cui la premier Giorgia Meloni è intrattenuto i suoi seguaci Facebook in una puntata degli appunti di Giorgia e rubrica so che cura Da quando è in carica si è detto che la revoca del reddito di cittadinanza è venuta da un giorno all’altro un fulmine a ciel sereno ed è falso non solo quello che te l’ho fatto È scritto nel programma del centrodestra ma inserito nella legge di bilancio varata dicembre tutti ne erano a conoscenza Dice Tra le altre cose la presidente del consiglio in diretta da Palazzo Chigi 41 migranti sono morti dopo che un barchino salpato da sfax in Tunisia si è ribaltata ed è affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia raccontare quella che è stata ...