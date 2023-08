Ultime Notizie Roma del 09-08-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 agosto 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione politica in primo piano Portici serale ieri tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi un faccia a faccia secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi per delineare il prossimo pacchetto di norme sulla sicurezza che attesa settembre fa le misure del rafforzamento di dotazione organici delle forze di polizia interventi di prevenzione e contrasto alla violenza giovanile per innalzare i livelli di sicurezza delle città introdurre una stretta sulle espulsioni Dei migranti regolari in particolare i soggetti problematici e pericolosi Quella di spalle comportamenti violenti iester il gruppo Wagner mette le mani sul Niger I Mercenari stanno approfittando degli stabili di grado ieri la BBC il segretario ...