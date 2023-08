Ultime Notizie Roma del 09-08-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 agosto 2023)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno per il apertura di giornale I Mercenari stanno approfittando dell’instabilità ha dichiarato ieri alla BBC il segretario di stato americano Anthony brinker Cominciando la situazione nel paese africano dopo il gol perché ha portato al potere militare di quasi due settimane fa dove arriva la Wagner aumenta l’insicurezza Blink non ritiene che la Russia i miliziani abbiano istigato il colpo di stato male il prezzo la preoccupazione degli Stati Uniti per la possibilità che il gruppo di mercenari possa manifestarsi in alcune parti la regione intanto chi aspettare gli occhi puntati sul Battaglione secondo il centro nazionale della Resistenza Ucraina in base ad informazioni non confermate ufficialmente un nuovo volo commerciale delle Milizie Wagner recentemente decolla dalla ...