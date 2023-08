Ultime Notizie – Norvegia | crollo parziale di una diga | centinaia evacuati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023)di persone sono state evacuate ina causa deldelladi Braskereidfoss, mentre il Paese scandinavo continua a fare i conti con i danni della tempesta Hans che ha causato frane e smottamenti. Ad essere colpito dalle piogge più forti degli ultimi 25 anni è stato soprattutto il sud, dove i fiumi hanno raggiunto livelli record. E proprio il fiume Glama, il più lungo del Paese, ha rotto gli argini a Braskereidfoss spingendo le autorità ad evacuare circa 700-800 persone. Inoltre una donna sulla settantina è morta dopo essere caduta in un ruscello. Tutte le strade principali tra Oslo e Trondheim sono state chiuse per il rischio frane. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione