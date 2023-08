Ultime Notizie – Montagna | tragedia in Valle Antigorio | escursionista scivola e muore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Grave incidente inoggi in, in provincia di Verbano Cusio Ossola (Piemonte). Undi 56 anni di Carpi (Modena) ha perso la vitando mentre cercava di rientrare sulla strada normale nei pressi dell’Alpe Vova, sulle pendici del Monte Giove. Sul luogo è intervenuta la squadra di Baceno del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola dopo essere stata allertata ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione