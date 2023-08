Ultime Notizie – Mondiali ciclismo 2023 | Milesi oro nella crono U23

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Lorenzosi laurea campione del mondoprova ametro aidi Glasgow, categoria under 23. L’azzurro ha beffato il belga Alec Segaert di 11 secondi sulla distanza di 23 km. L’orodisciplina mancava all’Italia da 15 anni, ultimo a indossarla Adriano Malori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione