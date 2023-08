Ultime Notizie – due droni abbattuti nei dintorni di Mosca

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Uno dei due velivoli è precipitato nella zona di Domodedovo, dove c’è uno degli aeroporti che serve la capitale russa, e un secondo sull’autostrada per Minsk Dueucraini da combattimento sono statidalla difesa aerea in due diversi punti deidi, ha reso noto il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. I due, ha aggiunto, erano diretti sulla città. Uno dei dueè precipitato nella zona di Domodedovo (dove c’è uno degli aeroporti che serve), a sud, e un secondo sull’autostrada per Minsk, a ovest. Il ministero della Difesa ha aggiunto che non ci sono state vittime o danni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione