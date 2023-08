Ultime Notizie – caldo africano in arrivo dal weekend

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Continua ancora per oggi e domani sull’Italia una fase meteo caratterizzata da aria quasi fresca, con temperature frizzanti all’alba e accettabili nel pomeriggio. Ma una nuova ondata dista per arrivare. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ILMeteo.it, conferma questa fase, definita in biometeorologia di ‘benessere’: avremo un po’ di benessere, almeno nel meteo, fino a venerdì. Con queste temperature, il mese di agosto nasconderà, ancora per qualche giorno, le tipiche insidie afose dell’estate. L’anticiclone subtropicale, il temuto anticicloneanche detto il ‘Cammello’, sta infatti ancora molto lontano, ad Ovest, sulla Spagna: purtroppo per la Penisola Iberica in questo momento il Cammello sta però portando l’isoterma dei 30°C a 850 hPa su quelle zone. 30°C a 850 hPa è un dato meteorologico ...