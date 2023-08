Ultime Notizie – Calciomercato Napoli | in arrivo il centrocampista Cajuste dal Reims

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo Natan ilbatte un altro colpo di mercato. Il club azzurro ha chiuso con ilper l’del 24ennesvedese Jens. Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche. Nelle casse della società francese una cifra di circa 12 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiPrendono l'autostrada in contromano per evitare la ......nelleore. Il furto è stato segnalato ai carabinieri. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero consentire di risalire all'identità dei ladri. Per ricevere le nostre...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina, ultime notizie. Usa: Biden approva addestramento piloti ucraini su F-16. Russia: crollano ... Il Sole 24 ORE

Dopo la trafila nelle giovanili bianconere, il talento ha deciso di andare in Mls: "Ho accettato questa opportunità dopo aver sentito i consigli di Giorgio" ...Uscirà dal 7 settembre in tutti i cinema italiani, UOMINI DA MARCIAPIEDE, la nuova commedia corale di Francesco Albanese noto comico di “Made in Sud”, attore e alla sua seconda esperienza da regista ( ...