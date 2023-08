Ultime notizie Calcio Estero | Leicester | arriva Casadei dal Chelsea L’Everton su Ekitike

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24, in arrivo Cesarein prestito Non riesce il sorpasso del Genoa, Cesareprosegue in Inghilterra: l’azzurrino va in prestito aldi Maresca. Milan, anchesu: sorpasso degli inglesipiomba su Hugo: l’attaccante classe 2001 che piace anche al Milan potrebbe finire in Premier League. Manchester City, pazza offerta per Paquetà! Guardiola lo vuole a tutti i costi Manchester City, pazza offerta per l’acquisto di Lucas Paquetà: Guardiola farebbe di tutto per averlo ...