Uil Scuola | “In Puglia oltre 1000 posti aggiuntivi per il personale ATA”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “Le tabelle utilizzate per il calcolo degli organici delATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ormai obsolete, non rispondono alle effettive esigenze di ciascuna istituzione scolastica pugliese. L’ennesima dimostrazione è arrivata nella giornata odierna, quando nel corso dell'incontro tenutosi all'USRè stata ratificata alla UILe alle altre organizzazioni sindacali l'attivazione di ulteriori 950ai 12.353 in organico di diritto diATA per fronteggiare il regolare avvio dell'anno scolastico, come da noi sollecitato in svariati frangenti”. A comunicarlo è Gianni Verga, segretario generale della UIL. L'articolo .

Per fornire un aiuto nella compilazione dell'istanza ecco un video tutorial a cura di Pasquale Raimondo (Rua).In collegamento Pasquale Raimondo (Rua). Conduce Andrea Carlino. Leggi anche Immissioni in ruolo personale ATA 2023 - 24: al via le domande su Polis Istanze online. Attenzione a turni e ...CASALE MONFERRATO - Le Segreterie Provinciali Flc Cgil, CislRua e Snals Confsal hanno comunicato di aver appreso con soddisfazione la decisione di non rinnovare l'incarico alla dirigente scolastica del CPIA 1 di Alessandria. L'ormai ex dirigente da ...

FMOF, la Uil Scuola al Ministero: “Quando saranno erogati i fondi alle scuole I compensi al personale devono essere liquidati entro agosto” Orizzonte Scuola

Prima della pausa estiva il Parlamento ha trasformato in legge il Decreto-legge n.75/2023 (PA Bis) che contiene importanti disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e accelerato ...Il sindacato Uil Scuola Rua ha inviato una lettera al capo dipartimento e capo gabinetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito per conoscere i tempi relativi all'erogazione del FMOF.