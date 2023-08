UFFICIALE – Wolverhampton | Lopetegui lascia il timone

(Di mercoledì 9 agosto 2023): Julennon è più l’allenatore del. Una risoluzione del contratto che era nell’aria, a causa delle divergenze con la società. Il tutto a cinque giorni dal debutto di fuoco in Premier League contro il Manchester United., i motivi dell’addio Tantissime cessioni e un solo acquisto, ovvero lo svincolato Matt Doherty. Una situazione che ha preoccupato non poco il tecnico spagnolo, che non ha mancato di mostrare il proprio disappunto alla dirigenza, anche in uscite ufficiali. Una situazione ritenuta insostenibile, conche ha deciso di abbandonare la nave. D’altro canto, i Wolves hanno le mani legate dall’insidioso Fair Plat finanziario, sotto la lente di ingrandimento della UEFA. Il successore potrebbe essere Gary O’Neil, ...

