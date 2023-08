UFFICIALE – Iniesta va negli Emirati Arabi!

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Don Andrés, leader del centrocampo del Barcellona delle meraviglie, a 39 anni non ha intenzione di ritirarsi, infatti, ha trovato l’accordo con l’Emirates, squadra degliArabi che milita nella UAE Arabian Gulf League. Dopo l’esperienza di 5 anni in Giappone nel Vissel Kobe, dunque, perè in arrivo un’avventura stimolante nel mondo degliArabi. Il contratto che lega Don Andrés al club dell’Emirates è di durata annuale. Non è comunque da escludere che nel corso della stagione lo stesso accordo possa essere esteso per almeno un’altra annata. Il fuoriclasse spagnolo, dunque, dopo aver vinto tutto in carriera con le maglie di Barcellona e Spagna, ed aver incantato anche in Giappone, è pronto a conquistare anche gliArabi a suon di magie. Don Andrés ...