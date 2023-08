UFFICIALE – Facundo Gonzalez alla Juventus | arriva il giovane difensore

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il mercato dei bianconeri non si ferma, sebbene la compagine piemontese si ritrovi a disputare una stagione senza coppe di caratura europea. Nonostante questo, i colpi in entrata non sembrano mancare elista degli acquisti si aggiunge un altro tassello:infatti, che si accasadopo l’esperienza in Spagna. Ilsi lega al club fino al 2026.è giunto a Torino: sarà titolare? Nelle ultime annate il reparto difensivo dellaha funzionato poco e male, soprattutto dopo l’addio di Barzagli – prima – e di Chiellini (poi). L’arrivo di Bremer non ha risolto i problemi, aggravatisi a causa di una ...

Juventus, UFFICIALE: preso Facundo Gonzalez | Primapagina Calciomercato.com

