Ue | Salvini | ' lavoro per centrodestra unito | senza escludere nessuno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "e lavorerò per unanche in Europa,può dire non mi piace la Le Pen, non mi stanno simpatici gli austriaci, non gradisco i tedeschi, i fiamminghi, gli olandesi, i rumeni. Siamo in democrazia, aspettiamo il voto degli italiani e dei cittadini di tutta Europa, sarebbe molto positivo per le famiglie, per i lavoratori e gli imprenditori che il modello difondato sullo sviluppo, sulla concretezza, fosse tale in Europa". Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. "Quindi come Lega -aggiunge- non dirò di no a nessuna alleanza con nessun movimento politico di ...