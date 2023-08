Ucraina | la diretta – Esplosione in un impianto vicino a Mosca | 11 feriti Media | “Papa ha chiesto al presidente emiratino di organizzare un incontro Putin-Zelensky”

L'allarme in uno stabilimento ottico - meccanico di Sergiev Posad, a circa 71 km a Nord - est della capitale: lo hanno reso noto funzionari del servizio di emergenza, secondo i quali l'esplosione non ...Intanto, l'esercito russo ha colpito cinque distretti nel sud - est dell', causando undici morti e novanta feriti. Gli attacchi includono bombardamenti e attacchi ibridi. L'Sbu (Servizio di ...Dichiara ufficialmente che per l'colpire Mosca , colpire la Russia sul suo territorio è ... al prezzo di "un cappuccino alla settimana" potrai anche seguire instreaming la riunione di ...

Ucraina, la diretta - Via libera di Biden all'addestramento dei piloti ucraini sugli F-16. Droni nella regione di Mosca

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato l’addestramento dei piloti ucraini sugli aerei da combattimento F-16: lo ha annunciato ieri la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, in un ...Gli ultimi sviluppi del conflitto russo-ucraino dimostrano quanto è folle la spirale che condurrà ad una guerra allargata. La condanna dell’invasione russa in Ucraina è stata detta, scritta, gridata e ...