Ucraina | Kiev | “Dopo l’estate escalation di attacchi dalla Russia con droni”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – L'prevede un'dila fine dell'estate. Il portavoce delle Forze armate ucraine, Yuri Ignat, ha lanciato un appello alla comunità internazionale perché non torni sul suo impegno di armare ed equipaggiare le forze ucraine in vista di quanto prevedibilmente rischia di accadere. "Di fatto è possibile un peggioramento in autunno", ha affermato Ignat, secondo il quale Mosca compenserà la mancanza di missili con i. "Ci sono meno missili e più" ha affermato alla televisione, secondo quanto riporta Ukrinform. "Isono un tipo di munizione più economica. Lasta costruendo questo tipo di arsenale e ...