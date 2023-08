Tuttosport – Trofeo Silvio Berlusconi | Marta Fascina | Scaroni | Galliani | gli omaggi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) 2023-08-08 23:19:24 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riportariappare in pubblico: l’ultima compagna diè arrivata allo stadio di Monza per assistere alla prima edizione del‘, che vedrà in campo, alle 21, la squadra brianzola contro il Milan, in memoria del Cavaliere scomparso lo scorso 12 giugno.assisterà all’incontro insieme a Pier, secondogenito dell’ex premier e leader di FI, cui spetterà l’onore di premiare il club che alzerà al cielo il. Per l’ex compagna disi tratta della prima uscita pubblica dopo la scomparsa del ...

... confermate dall'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani , anch'egli ex dirigente rossonero, secondo cui Silvio Berlusconi " è la storia del Milan e del Monza e l'ideazione del...Fascina assisterà all'incontro insieme a Pier Silvio Berlusconi, secondogenito dell'ex premier e leader di FI, cui spetterà l'onore di premiare il club che alzerà al cielo il. Per l'ex ...... in quell'occasione il finlandese rispose a Ravanelli firmando la rete pareggio dell'Ajax nella gara che vide i bianconeri alzare ilper la seconda volta nella loro storia. ...

Trofeo Berlusconi al Milan, Monza ko ai rigori e lite Leao-Gagliardini Tuttosport

