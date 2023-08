Tunnel | ‘tutto pronto‘ ma tutto ancora chiuso | l’eterno mistero

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ unsenza fine quello dell’apertura deldi Avellino. I più ottimisti pensavano davvero che quest’estate, dopo tre annunci disattesi dal sindaco Gianluca Festa, fosse quella determinante per vedere finalmente le automobili camminare sotto una galleria la cui realizzazione risale ad oltre un ventennio fa. E ci avevamo creduto anche noi quando lo scorso maggio sull’alba istituzionale del Comune di Avellino fu pubblicata una determina che indicava i prossimi e ultimi step da definire ( LEGGI QUI) per il tanto famigerato e sorridente taglio del nastro. Sono passati tre mesi, è stata attivata la Zona a traffico limitato nel centro storico, mai come quest’anno con una puntualità svizzera, ma del sottopasso non si ha nessuna notizia. Quella galleria lunga 480 metri per collegare Piazza Garibaldi e Contrada San ...