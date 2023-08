(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – "a parlarne, non mi toglieranno la mia libertà di espressione". Così Donald, in un comizio in New Hampshire, ha sfidato la giudice federale che domani potrebbe imporgli di nonin pubblico, e sui social media, degli elementi istruttori delin cui è accusato di aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020. "Non vogliono che parli delle elezioni truccate, anche se io ho libertà di espressione", ha aggiunto l'ex presidente tornando a definire le accuse contro di lui "una montagna di balle" ed a puntare il dito contro Joe Biden che sta usando "la Giustizia come un'arma" contro un avversario politico. "Mi sta costringendo a distogliere tempo e denaro dalla campagna elettorale per combattere false accuse create ad arte", ha aggiunto. ...

Trump incriminato: "Continuerò a parlare del mio processo" Adnkronos

