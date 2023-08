Trump incriminato | “Continuerò a parlare del mio processo”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) "Non mi toglieranno libertà espressione", ha detto il tycoon sfidando la giudice federale che potrebbe imporgli di nonin pubblico e sui social media del procedimento in cui è accusato di aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 “a parlarne, non mi toglieranno la mia libertà di espressione”. Così Donald, in un comizio in New Hampshire, ha sfidato la giudice federale che domani potrebbe imporgli di nonin pubblico, e sui social media, degli elementi istruttori delin cui è accusato di aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020. “Non vogliono che parli delle elezioni truccate, anche se io ho libertà di espressione”, ha aggiunto l’ex presidente tornando a definire le accuse contro di lui “una montagna di balle” ed a ...

Così Donald Trump, in un comizio in New Hampshire, ha sfidato la giudice federale che domani potrebbe imporgli di non parlare in pubblico, e sui social media, degli elementi istruttori del processo. È stato incriminato con l'accusa di aver cospirato per frodare il governo.

"Continuerò a parlarne, non mi toglieranno la mia libertà di espressione". Così Donald Trump, in un comizio in New Hampshire, ha sfidato la giudice federale che domani potrebbe imporgli di non parlare in pubblico e sui social media del procedimento.