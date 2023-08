Troppi infortuni in ritiro | è allarme Napoli

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una sorta di maledizione si è abbattuta sulla SSC, nel corso di questi due ritiri sono infattigliregistratisi. A fare il punto della situazione, ci ha pensato il Corriere dello Sport, che ha elencato le varie tappe di una preparazione diversa, ma soprattutto, almeno a quanto pare, più dura. Campionati diversi Rudi Garcia stuzzicato sul lavoro del suo assistito Rongoni aveva risposto così: “? Normale, la preparazione è diversa, i giocatori non dovranno durare 3 mesi come l’anno scorso ma un intero campionato”. Un riferimento chiaro alla inusuale scorsa stagione, che per la prima volta ha visto la disputa di un mondiale a dicembre, permettendo ai vari team europei di fermarsi per circa 2 mesi tra un girone e l’altro. Il grande spavento ieri per Osimhen – ...

L'entusiasmo iniziale dei campioni d'Italia sta lasciando spazio a malumori, 'di mercato',... Napoli costretto a dare forfait per iindisponibili . De Laurentiis lascia il ritiro l'11 ..., decisamente. "La maledizione di Castel di Sangro è nei fatti e certo non è colpa del clima, però le statistiche traballano e un pizzico di apprensione afferra alla gola oppure ...problemi fisici e mentali. Aumenta il tempo di gioco, aumentano i pericoli. Kevin De Bruyne, ... sostituzioni,, rigori e cartellini rossi. Il sindacato dell'Associazione dei calciatori ...

CISL: ANCORA TROPPI INFORTUNI SUL LAVORO – LeccoFM ... Lecco FM

ASCOLI - Sulla vicenda dell’infortunio e della successiva soppressione del cavallo della Piazzarola Look Amazing, a causa dei traumi riportati dopo l’incidente di domenica, non si ...Nel suo editoriale, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo parla del problema infortuni in casa Napoli: "Franco Sinatti è andato via per non essere subalterno a Paolo Rongoni, portato da Garcia. I c ...