Trofeo Silvio Berlusconi | a Monza l' opera dedicata al Cavaliere

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Primo, ecco l'al. Va in scena ala prima partita i padroni di casa e il Milan, le due squadre che hanno segnato la vita del fondatore di Forza Italia. Ecco la realizzazione di un'al. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Le parole del tecnico rossonero sul belga dopo il primo...... "Per mio padre il calcio è sempre stata una grandissima passione, e sono sicuro che stasera sarebbe stato molto felice" É andata al Milan, ai calci di rigore, la coppa del primo...I ragazzi allenati di Stefano Pioli, dopo aver disputato ilBerlusconi contro il Monza, sono pronti per tornare in campo contro la formazione di Lega Pro. Si tratta del terzultimo test, ...

Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan: le foto della serata Sky Sport

Ascolti tv 8 agosto 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Molto provato, visibilmente commosso ed emozionato. Così Piersilvio Berlusconi ieri all’UPower Stadium di Monza, dove ha avuto luogo il derby ...