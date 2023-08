Treni | la circolazione dell’Alta Velocità ripresa tra Firenze e Bologna | il falso allarme bomba e i ritardi di oggi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Poco prima delle 4 di stamattina, 9 agosto,talia ha annunciato che lasull’Altaè tornata regolare. «IAltae Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti. IAltahanno subito limitazioni di percorso», ha spiegato la nota. Laera stata interrotta nella tratta tra. Perché tra Idice e San Pellegrino era stata segnalata la presenza di estranei in galleria e di un pacco sospetto. La Galleria Firenzuola è il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 km. Ci sarebbe anche la segnalazione di un ordigno (non ritrovato) dietro lo stop. «Eventuali...

Poco prima delle 4 di stamattina, 9 agosto, Trenitalia ha annunciato che lasull'Alta Velocità è tornata regolare. "IAlta Velocità e Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti. IAlta Velocità hanno subito limitazioni ...è stata interrotta laferroviaria della Linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze in seguito alla ... Intanto, diversisono stati parzialmente dirottati sulla linea convenzionale, ma ...In corso controlli delle forze dell'ordine tra Idice e San Pellegrino Laè interrotta sulla linea ad Alta Velocità tra Bologna e Firenze. Il blocco dalle 19 di ...riguardato sia "i...

Treni bloccati tra Bologna e Firenze: allarme pacco sospetto ed ... il Resto del Carlino

"In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale". Lo annuncia Trenitalia sul proprio portale. "La circolazione - spiega la nota - è tornata regolare do ...La circolazione ferroviaria tra Idice e San Pellegrino, interrotta da ieri sera in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria, è in graduale ripresa dopo l'intervento delle forze ...