Treni | Alta Velocità tornata regolare su tutta la rete nazionale Indagini in corso

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È, intorno alle 3 di notte, la circolazione ferroviaria dell'sula. Ad annunciarlo è statotalia, che ha spiegato come icoinvolti nell'interruzione abbiano registrato ritardi anche di 400 minuti. La tratta tra Idice e San Pellegrino era stata chiusa dopo la segnalazione della presenza di estranei in galleria.

Treni bloccati per ore tra Bologna e Firenze, cosa è successo sulla linea dell'Alta Velocità il Resto del Carlino

La linea dell’Alta Velocità interrotta nella serata di ieri per presenza di estranei nella galleria e per un allarme bomba. Non si esclude che dietro l’azione ci siano gli anarchici ...L'allarme è stato lanciato poco dopo le 19 nella galleria compresa fra Idice e San Pellegrino, e che quindi è in zona di confine fra Toscana ed Emilia-Romagna, dal macchinista di un treno in transito ...