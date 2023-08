(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Polizia di Stato ha eseguito traun ordine di custodia cautelare nei confronti di 25 extracomunitari (tra guineani, ivoriani e maliani) ritenuti i componenti di un’organizzazione criminale che si occupava in cambio di denaro di organizzare aiil viaggio dal loro Paese d’origine fino arrivare aidell’Unione europea , in special modo...

... dell'accoglienza dei migranti, della disabilità, del contrasto alle forme di sfruttamento. ... il Sistema di Accoglienza ed Integrazione di rifugiati e richiedenti asilo ... che costituisce, assieme allo sfruttamento della prostituzione e alla tratta degli esseri umani, l'... Il Niger è, inoltre, un crocevia importante per il transito dei migranti. le rotte principali si ...

Tratta di migranti dall'Africa ai Paesi Ue: 25 arresti tra Sicilia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Lazio Gazzetta del Sud

Un’organizzazione criminale che si occupava in cambio di denaro di organizzare ai migranti il viaggio dal loro Paese d’origine fino arrivare ai Paesi dell’Unione europea, in special modo la Francia ...Nei primi sette mesi del 2023 sono sbarcati in Italia 89160 migranti. Numeri altissimi se confrontati con gli arrivi degli anni precedenti: i migranti in arrivo nel nostro Paese nei primi sette mesi d ...