Trasporto pubblico e sicurezza | tavolo in prefettura a Salerno – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Si farà un bilancio tra tre mesi in merito alle iniziative che, di intesa tra aziende che gestiscono i servizi die organizzazioni sindacati che rappresentano i lavoratori del settore, hanno portato aldella, per migliorare laa bordo dei pullman in provincia di. È quanto deciso al termine della riunione straordinaria del comitato per lae l’ordineaperta alla partecipazione dei rappresentanti sindacali, di Busitalia (per l’azienda ha partecipato il responsabile movimento Malagnino), Sita Sud (rappresentata dal responsabile dell’ufficio commerciale Farina), Ranesi per la provincia die Rocco Galdi assessore alla mobilità ...