Trasporto illecito di rifiuti | sequestrato un autocarro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Casamarciano i carabinieri forestali della stazione di Roccarainola hannounperdei. Il conducente del mezzo, un 58enne di Pomigliano d’Arco, è stato denunciato e l’con ildispeciali sottoposto a sequestro penale. I militari lo hanno intercettato nel corso di un servizio mirato alla gestione, raccolta edei, in via Olivella con un carico di scarti derivanti da attività edili. L’automezzo è risultato non avere la necessaria iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per ildeie lo stesso veicolo non risultava inserito in nessuna ...

A Casamarciano i carabinieri forestali della stazione di Roccarainola hanno sequestrato un autocarro per trasporto illecito dei rifiuti. Il conducente del mezzo, un 58enne di Pomigliano d'Arco, è ...