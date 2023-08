Trasporto aereo | Lai Pd | ' parole Ceo Ryanair inaccettabili | dubbi su discussioni con governo'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni del ministro Urso e quelle del Ceo diWilson fanno venire più di uno sulla discussione avvenuta trae compagnie aeree. In particolare lesprezzanti di Wilson sonosotto ogni punto di vista, e spero vivamente che non abbia ragione sull'impatto del decreto sulle norme Ue". Così Silvio Lai, deputato del Partito democratico, che poi aggiunge: "Confido che l'iniziativa assunta dalsulla scorrettezza dell'attività delle compagnie aeree in merito agli aumenti dei biglietti aerei su Sardegna e Sicilia sia stata verificata in sede europea e nelle opportune sedi di legittimità prima di essere messa nero su bianco su un decreto". "Se così non fosse e le pesantidi Wilson si ...

Enac ed ENEA insieme per favorire la decarbonizzazione dele per individuare nuove soluzioni per un'aviazione sostenibile, come previsto dal protocollo di collaborazione firmato nel maggio di quest'anno. È stato pubblicato sul sito Enac, in ...... che porterà i tre paesi ad avere entro il 2035 un nuovoda combattimento. Continua a leggere ... il nuovissimo CAEW (Conformal Airborne Early Warning) G - 550 e i velivoli datattico C -...Al centro del nostro incontro anche i piani di investimento che Ryanair è pronta a realizzare nel nostro Paese alla luce delle grandi potenzialità di crescita del turismo e delin ...

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, guidato da Marina Elvira Calderone, ha convocato per il giorno 16 agosto 2023, alle ore 11:00, i sindacati e le associazioni "per l’espletamento dell ...L'Aeronautica Militare ha rischierato nei giorni scorsi quattro velivoli caccia F-35 in Giappone nell'ambito di un'attività addestrativa bilaterale con la forza aerea di autodifesa giapponese. L'eserc ...