Traffico Roma del 09-08-2023 ore 19 | 30

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione disagi lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare a causa di un incidente si viaggia incolonnati tra l’uscita Aurelia e l’area di Servizio Selva Candida in esterna si rallenta perintenso tra laFiumicino e la via Laurentina sulle restanti strade della Capitale non si registrano disagi di rilievo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it dei Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità