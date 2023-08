Traffico Roma del 09-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

a causa del traffico sostenuto si rallenta lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra l'uscita per Pomezia via Ardeatina rallentamenti anche sulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo via dell'Acqua Acetosa Ostiense direzione Pomezia in zona Tor Tre Teste la polizia locale segnala un incidente in via Francesco Tovaglieri ricordiamo che per la rottura di tubature ancora chiuso quello che da viale Marconi si immette sulla Cristoforo Colombo direzione Eur