Traffico Roma del 09-08-2023 ore 13 | 30

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e bentornati all’ascolto risolto da poco un incidente sulla diramazioneSud Tra la barriera e Monte Porzio Catone verso la A1Napoli ilsta tornando regolare versosulla complanare della A24 tra il raccordo il Viale Togliatti nel tratto un incidente rallentamenti E bravi code tra Ardeatina e Laurentina su entrambe le carreggiate del raccordo in zona Tor Tre Teste prudenza per un incidente in via Francesco Tovaglieri nel complesso pochi gli spostamenti in queste ore sulle strade della capitale Vi ricordo che per lavori di ampliamento della sede stradale via Tiburtina è chiusa fino alle 18:30 di Oggi tra il viale del Tecnopolo e via Marco Simone in direzione Tivoli ilviene deviato sul viale del Tecnopolo con rientro alla ...