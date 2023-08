Traffico Roma del 09-08-2023 ore 12 | 30

Oltre all'aumento del flusso di turisti e delinternazionale, il ministro ha ricordato ... Giubileo del 2025, Olimpiadi di Milano - Cortina del 2026, Expo dinel 2030 e Giubileo del ...... aveva generato cancellazioni e ritardi che si sono accumulati fino a sei ore, con pesanti disagi sui passeggeri diretti, tra le varie destinazioni, a, Napoli, Salerno, Brescia, Milano, Perugia, ...Org sollecita il sindaco di Napoli ad affrontare l'inquinamento acustico causato dalaereo che colpisce i cittadini a tutte le ore del giorno e della notte. Gli abitanti lamentano la ...

Travis Scott a Roma resta incastrato nel traffico e rischia di fare tardi al concerto: il rapper scende dall'a ilmessaggero.it

Disoccupati, precari ed ex percettori del sussidio hanno organizzato una manifestazione per le vie del centro: è la terza negli ultimi 10 giorni ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...